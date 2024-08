16ª Mostra Unifev está com inscrições abertas

Feira de profissões será realizada na Cidade Universitária no dia 13 de setembro; interessados podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/16mostra.

Estão abertas as inscrições para a 16ª edição da Mostra Unifev. A Feira de Profissões da Instituição é a maior de Votuporanga e região e será realizada no dia 13 de setembro, na Cidade Universitária.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, ressalta que a experiência acadêmica é fundamental para expandir as perspectivas dos alunos em relação ao Ensino Superior. “Ao visitar nossa Instituição, os interessados têm a oportunidade de se familiarizar com o ambiente acadêmico, explorar a ampla gama de cursos de graduação e conhecer nossa infraestrutura. Além disso, têm acesso a informações detalhadas sobre os nossos diferenciais e as diversas áreas de atuação, através de interações diretas com coordenadores, docentes e alunos”, afirmou.

A estrutura do evento conta com estandes das profissões, que oferecem informações sobre formação, estágios, mercado de trabalho, inovação e empreendedorismo. O evento já é parte da cultura do Centro Universitário e impactou na decisão de ingresso no Ensino Superior de milhares de jovens do Ensino Médio, vindos de escolas dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, ao longo dos últimos 16 anos.

Gratuito e aberto à comunidade, os interessados em participar podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/16mostra até o dia do evento. A Unifev – Cidade Universitária fica na Avenida Nasser Marão, 3.069 – Pq. Industrial I – Votuporanga. Outras informações podem ser obtidas diretamente com o setor Comercial da Instituição pelo WhatsApp (17) 99702-2883.