Sorteio das quartas da Copa do Brasil: o que já se sabe dos confrontos 

Os times classificados às quartas de final da Copa do Brasil estão definidos. Os confrontos, porém, ainda serão conhecidos em sorteio na CBF. A entidade ainda não divulgou a data do evento.

Times classificados

Atlético-MG

Athletico-PR

Bahia

Corinthians

Flamengo

Juventude

São Paulo

Vasco

Datas das quartas de final

Os confrontos das quartas de final estão previstos para a semana do dia 27 de agosto, com os jogos de ida. Os duelos de volta estão planejados pela entidade para a semana de 11 de setembro.

Como será o sorteio?

As oito equipes classificadas serão colocadas no mesmo pote. Além dos duelos das quartas de final, o sorteio também definirá o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil. A transmissão ao vivo do sorteio será feita pela CBF TV (Youtube).

A premiação da Copa do Brasil

Os times que avançaram às quartas de final receberam R$ 4,515 milhões. Veja abaixo os valores das próximas fases: