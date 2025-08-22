Emoção marca entrega do Residencial Parque Esplanada 

Mais de 798 famílias realizaram o sonho da casa própria no mais novo bairro planejado com infraestrutura completa em Votuporanga.

Emoção e ansiedade marcaram a entrega das 798 moradias que integram o Residencial Parque Esplanada, novo bairro planejado construído pela Pacaembu Construtora, em Votuporanga/SP, no final da manhã desta sexta-feira (22.ago). O investimento de mais de R$ 139 milhões é resultado de uma parceria da empresa com o Governo Federal, por meio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida; com a Caixa Econômica Federal; com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista; e com a Prefeitura de Votuporanga.

A solenidade, realizada no próprio bairro, contou com a presença do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e do vice-prefeito Luiz Torrinha. Também participaram o secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, representando o Ministério das Cidades; Rômulo Rippa, Assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, representando o Secretário Estadual, Marcelo Branco; o deputado federal João Cury Neto; o deputado estadual Carlão Pignatari; Dulce Silvério, Superintendente Regional da Caixa; Victor Almeida, presidente executivo do Conselho de Administração da Pacaembu Construtora; Fred Escobar, diretor de Negócios da Pacaembu Construtora; a secretária municipal de Planejamento Urbano, Tássia Coleta; o presidente da Câmara Municipal, Daniel David, além dos vereadores Carlim Despachante, Débora Romani, Emerson Pereira, Dr. Leandro, Marcão Braz, Osmair Ferrari, Ricardo Bozo, Vilmar da Farmácia.

Além de oportunizar o sonho da casa própria para famílias com renda a partir de R$1.700, o empreendimento gerou cerca de 2.400 empregos diretos e indiretos durante as obras, movimentando a economia local. Localizado a poucos minutos da região central, o bairro foi entregue com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, abastecimento de água, esgoto, drenagem, iluminação pública e áreas de lazer, totalizando mais de 22 mil m² em praças e mais de 55 mil m² de áreas verdes.

“É emoção demais ver tanta gente recebendo a chave do seu futuro. Tenho muito orgulho de participar e contribuir com esse momento que ficará marcado na história de Votuporanga. Um bairro planejado que vai tornar realidade o sonho da casa própria para centenas de famílias, levando mais dignidade e qualidade de vida para nossa população”, afirmou Carlão Pignatari.

O prefeito Jorge Seba reforçou a importância da conquista para as famílias contempladas: “Hoje, não estamos apenas entregando 798 casas, estamos oferecendo às famílias a chance de viver com mais dignidade, bem-estar e qualidade de vida. Cada chave entregue representa o início de uma nova história, em um lar seguro, em um bairro planejado, com estrutura para garantir conforto e oportunidades. Este é um marco para Votuporanga, que cresce de forma organizada e com compromisso de transformar a vida das pessoas, construindo uma cidade cada vez mais humana e acolhedora.”

O Residencial Parque Esplanada integra a história da Pacaembu Construtora no município, que já entregou mais de 2.100 unidades habitacionais em Votuporanga e anunciou, recentemente, o Residencial Parque Flora, com mais 703 casas planejadas e previsão de geração de mais de 2.100 empregos durante as obras.

