Ramón Díaz espera ter reforços à disposição e volta de lesionados do Corinthians contra o Fortaleza 

Timão corre para ter dupla de estrangeiros no domingo; Yuri Alberto pode voltar após três semanas.

O técnico Ramón Díaz espera contar com reforços para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileirão. O clube trabalha para viabilizar a inscrição de novos jogadores e recuperar atletas machucados a tempo de enfrentar o vice-líder Fortaleza, domingo, às 16h, no Castelão.

O volante venezuelano José Martínez e o espanhol Héctor Hernández já estão no Brasil e treinam no CT Joaquim Grava, mas ainda não tiveram a documentação regularizada pelo Corinthians. Afora os trâmites junto à CBF, é preciso obter o visto de trabalho para que a dupla possa entrar em campo.

Além deles, Ramón Díaz espera contar com reforços caseiros, casos do volante Raniele e dos atacantes Romero, Talles Magno e Yuri Alberto, que não foram relacionados para o duelo contra o Bragantino, na última terça-feira.

Raniele se recupera de um estiramento muscular na panturrilha; já Romero, com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, foi desfalque nos últimos três jogos; Talles Magno foi poupado na Copa Sul-Americana devido a desgaste muscular; e Yuri Alberto já treina em campo após ser submetido a uma cirurgia na vesícula há três semanas.

“Para nós é muito importante, o clube fez grande esforço para trazer jogadores, eles vão se reincorporar, e teremos também Raniele, Yuri e Romero, jogadores que vão ajudar para que o time seja mais competitivo. E vamos trabalhar, temos tempo de recuperar, sabemos que vamos jogar contra um grande time. Mas também não é fácil jogar contra o Corinthians, fora de casa competimos, sabemos como fazer. Temos que melhorar, jogar não só 45 minutos”, comentou Ramón Díaz, após a classificação às quartas da Copa Sul-Americana.

Depois do duelo contra o Fortaleza, o Timão terá pela frente a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira que vem, contra o Juventude, fora de casa.

O Corinthians tem 22 pontos no Brasileirão e ocupa a 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento.

*Com informações do ge