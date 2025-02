Secretário de Direitos Humanos visita projeto social da Paróquia Senhor Bom Jesus no bairro Paineiras 

Paróquia realiza trabalhos com pessoas em situação de rua com o intuito de resgatar vidas através de um acolhimento humanizado.

Dando continuidade ao trabalho social oferecido pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, na manhã do último domingo (23.fev), o secretário Nilton Santiago, juntamente com sua equipe, foi conhecer de perto o trabalho realizado pela Paróquia Senhor Bom Jesus, liderado pelo padre Márcio Tadeu, no bairro Paineiras. A entidade desenvolve o projeto “Pastoral dos Irmãos em Situação de rua”, com o intuito de resgatar vidas através de um acolhimento humanizado.

Pelo projeto, a entidade oferece banho, roupas, kit de higiene, cuidados com o cabelo e barba, café da manhã e almoço às pessoas que estão nesta condição. Nilton Santiago reconhece a iniciativa da Paróquia em prol da defesa dos direitos humanos. “O trabalho realizado é um exemplo inspirador de como a sociedade civil pode contribuir para a promoção dos direitos humanos e a construção de uma comunidade mais justa e solidária.”

Abordagem Social

Outro trabalho que segue em andamento é o de abordagem social que vem sendo feito semanalmente pela Secretaria de Direitos Humanos. Na última segunda-feira (24), outras seis pessoas receberam atendimento, três foram cadastradas e todos receberam orientações para acesso aos serviços de saúde e para o Programa Votuporanga em Ação. Os locais visitados foram: Praças da Matriz e Santa Luzia, Concha Acústica e também casas abandonadas na região central.