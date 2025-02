“Carnaval Votu Show 2025” começa neste sábado no Parque da Cultura

Organização é parceria entre Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com apoio dos Conselhos Municipais de Turismo, de Políticas Culturais e também da Câmara Municipal.

A partir deste sábado (1º.mar), o “Carnaval Votu Show 2025”, da Prefeitura de Votuporanga, promete mais uma vez contagiar a cidade com uma festa repleta de alegria e diversão para toda a família no Parque da Cultura. Durante os quatro dias de carnaval, a população poderá curtir shows com grandes nomes da música nacional e também artistas locais e matinês, além da presença do Rei Momo, Rainha e Princesa.

Abrindo os portões para a folia, a população vai conferir no primeiro dia, os shows das bandas Batom na Cueca, Bonde do Barão e a DJ Juliana Balbi. No dia seguinte, domingo (2) de carnaval, quem sobe ao palco são as bandas Diga Bahia e Fama e os cantores Darcio Henrique e Erica Pinna, cada atração com apresentação individual.

Na segunda-feira (3) as atrações que comandarão o carnaval são a dupla Bruno & Ed Carlos, o cantor Rodrigo Olih e o grupo Art Popular, dono do hit ‘Pimpolho’. Na terça-feira (4), para fechar com chave de ouro a maratona carnavalesca, o encerramento será com grupo Nosso Teoria e o cantor Markinho Sema.

Os shows noturnos ocorrerão a partir das 21h e as matinês, uma no domingo (2) e outra na terça-feira (4), terão início a partir das 17h.

Lembrando que a programação poderá sofrer alterações sem aviso prévio conforme produção artística de cada show ou condições climáticas.

A organização é da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e conta com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo, de Políticas Culturais e também da Câmara Municipal.