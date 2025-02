Dois Consultórios Municipais reforçarão os atendimentos do Dengário no Carnaval 

Além do Dengário, Consultórios Municipais “Jerônimo Figueira da Costa Neto” e “Carmem Martin Maria Morettin” ficarão abertos das 7h às 17h, durante os quatro dias de carnaval.

Atenta às necessidades do município devido ao crescente número de casos notificados de Dengue, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga vai ampliar o atendimento à população nestes dias de folia de Carnaval. Além do Ambulatório de Dengue, popularmente conhecido como Dengário, os Consultórios Municipais “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, no bairro Jardim Bom Clima, e “Carmem Martin Maria Morettin”, na região do Paineiras, ficarão abertos das 7h às 17h, entre sábado (1º/3) e terça-feira (4).

Vale ressaltar que o Dengário permanecerá atendendo todos os dias, das 7h à meia-noite, e fica localizado na Rua Paraná, nº 3.577 (Vila Paes), anexo ao Campus Centro da Unifev. O Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto”, fica na Av. Campo Grande, nº 4956, e o Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, fica na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, nº 3791.

Para mais informações, o telefone para contato da Secretaria da Saúde é o (17) 3405-9787.

UPA

Lembrando que quem precisar de atendimento médico da meia-noite às 7h, o serviço é prestado na UPA e no Hospital do Pozzobon, que seguem atendendo normalmente em sistema de plantão 24 horas.

Votuporanga registra 2,3 mil casos de dengue

A Dengue já registra um óbito em Votuporanga ocorrido no início deste ano, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta quinta-feira (27), contabilizam 2.368 casos positivos e outros 1.236 estão em investigação.

O Boletim Epidemiológico pode ser consultado em tempo real no site da Prefeitura, www.votuporanga.sp.gov.br , também disponível no aplicativo “Conecta Votuporanga”.