Secretarias de Saúde e da Fazenda apresentam balanço do 2º quadrimestre na quarta-feira 

Audiências públicas serão realizadas na Câmara Municipal, às 9h, com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Votuporanga no Youtube.

Nesta quarta-feira (24.set), a Prefeitura de Votuporanga realizará duas audiências públicas de prestações de contas das áreas das Secretarias Municipais da Fazenda e da Saúde.

Às 9h, a equipe da Secretaria da Fazenda, conduzida por Deosdete Aparecido Vechiato, fará a audiência de Apreciação e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2025.

Em seguida, às 9h30, será realizada a segunda audiência para apreciação dos Relatórios da Execução Orçamentária da Saúde, sob condução da secretária Ivonete Félix.

As audiências serão realizadas no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” da Câmara Municipal de Votuporanga, Praça Vereador Viana Filho, Vila América, com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Votuporanga no Youtube (youtube.com/prefvotuporanga).