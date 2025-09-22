Idosa morre após ter mal súbito e ser atacada por cachorro em Ilha Solteira 

Segundo a Polícia Civil, a mulher de 81 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro Ipê, na tarde da última sexta-feira (19).
Uma idosa de 81 anos foi encontrada morta dentro de casa, em Ilha Solteira/SP, na tarde da última sexta-feira (19.set). A suspeita da polícia é que ela teve um mal súbito e foi atacada por um cachorro logo depois.
Segundo a Polícia Civil, a idosa foi encontrada pelo irmão, em casa, no bairro Ipê. A polícia suspeita que ela teve um mal súbito e caiu no chão. Depois disso, o cachorro da família, que não tem raça definida, atacou a cabeça e o rosto dela.
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Andradina/SP e a causa da morte será investigada.