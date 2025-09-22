Atletismo: atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida de Aniversário Shopping Center Fernandópolis 

A prova de 5 km contou com a participação de 400 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida de Aniversário Shopping Center Fernandópolis/SP, no último domingo (14.set).
A prova de 5 km reuniu 400 atletas, dentre eles o esquadrão votuporanguense: Confira abaixo:
Categoria feminina
- Karina Franzin – 1º lugar geral
- Francielle Vieira – 4º lugar geral
- Monaiza Trindade – 2º lugar na categoria 30/34 anos
- Luana Teixeira – 4º lugar na categoria 25/29 anos
- Eliete Guilherme da Silva – 1º lugar na categoria 55/59 anos
- Mara Costa – 1º lugar na categoria 50/54 anos
- Amanda Almin – 3º lugar na categoria 35/39 anos
- Andressa Trindade – 7º lugar na categoria 40/44 anos
- Andrea Boaventura – 5º lugar na categoria 35/39 anos
- Joyce Adeline – 7º lugar na categoria 35/39 anos
- Mirian Borges – 14º lugar na categoria 25/29 anos
- Amanda Carvalho – 17º lugar na categoria 30/34 anos
- Luzia Aguiar – 1º lugar na categoria 65/69 anos
Categoria masculina
- Fernando Ricardo Prado – 2º lugar geral
- Marcelo França – 1º lugar na categoria 30/34 anos
- Robson Trindade – 2º lugar na categoria 45/49 anos
- Arthur Salmim – 6º lugar na categoria 15/24 anos
- Daniel Moretti – 5º lugar na categoria 45/49 anos
- Leonardo Moreira Hecler – 3º lugar na categoria 25/29 anos
- Leandro Caetano – 6º lugar na categoria 45/49 anos
- Cleimar Braz Machado – 5º lugar na categoria 40/44 anos
- João Bocato – 8º lugar na categoria 45/49 anos
- Wagner dos Santos – 6º lugar na categoria 35/39 anos
- Osmar Andrade – 2º lugar na categoria 50/54 anos
- Jair Neres Santana – 3º lugar na categoria 50/54 anos
- Alexandre Favaro – 13º lugar na categoria 30/34 anos
- Silvio Bocato – 3º lugar na categoria 55/59 anos
- Rogério Darri – 14º lugar na categoria 45/49 anos
- José Carlos Cabral Rodrigues – 3º lugar na categoria 60/64 anos
- Guilherme Peres – 23º lugar na categoria 30/34 anos
- Marcos Oliveira – 19º lugar na categoria 35/39 anos
- Leandro Borges – 20º lugar na categoria 25/29 anos
- Geraldo Borges – 5º lugar na categoria 55/59 anos
- Fernando Cruz – 17º lugar na categoria 40/44 anos
O esquadrão votuporanguense obteve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte.