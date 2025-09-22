Atletismo: atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida de Aniversário Shopping Center Fernandópolis 

A prova de 5 km contou com a participação de 400 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida de Aniversário Shopping Center Fernandópolis/SP, no último domingo (14.set).

A prova de 5 km reuniu 400 atletas, dentre eles o esquadrão votuporanguense: Confira abaixo:

Categoria feminina

Karina Franzin – 1º lugar geral

Francielle Vieira – 4º lugar geral

Monaiza Trindade – 2º lugar na categoria 30/34 anos

Luana Teixeira – 4º lugar na categoria 25/29 anos

Eliete Guilherme da Silva – 1º lugar na categoria 55/59 anos

Mara Costa – 1º lugar na categoria 50/54 anos

Amanda Almin – 3º lugar na categoria 35/39 anos

Andressa Trindade – 7º lugar na categoria 40/44 anos

Andrea Boaventura – 5º lugar na categoria 35/39 anos

Joyce Adeline – 7º lugar na categoria 35/39 anos

Mirian Borges – 14º lugar na categoria 25/29 anos

Amanda Carvalho – 17º lugar na categoria 30/34 anos

Luzia Aguiar – 1º lugar na categoria 65/69 anos

Categoria masculina

Fernando Ricardo Prado – 2º lugar geral

Marcelo França – 1º lugar na categoria 30/34 anos

Robson Trindade – 2º lugar na categoria 45/49 anos

Arthur Salmim – 6º lugar na categoria 15/24 anos

Daniel Moretti – 5º lugar na categoria 45/49 anos

Leonardo Moreira Hecler – 3º lugar na categoria 25/29 anos

Leandro Caetano – 6º lugar na categoria 45/49 anos

Cleimar Braz Machado – 5º lugar na categoria 40/44 anos

João Bocato – 8º lugar na categoria 45/49 anos

Wagner dos Santos – 6º lugar na categoria 35/39 anos

Osmar Andrade – 2º lugar na categoria 50/54 anos

Jair Neres Santana – 3º lugar na categoria 50/54 anos

Alexandre Favaro – 13º lugar na categoria 30/34 anos

Silvio Bocato – 3º lugar na categoria 55/59 anos

Rogério Darri – 14º lugar na categoria 45/49 anos

José Carlos Cabral Rodrigues – 3º lugar na categoria 60/64 anos

Guilherme Peres – 23º lugar na categoria 30/34 anos

Marcos Oliveira – 19º lugar na categoria 35/39 anos

Leandro Borges – 20º lugar na categoria 25/29 anos

Geraldo Borges – 5º lugar na categoria 55/59 anos

Fernando Cruz – 17º lugar na categoria 40/44 anos

O esquadrão votuporanguense obteve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte.