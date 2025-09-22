Atletismo: atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida de Aniversário Shopping Center Fernandópolis 

3
Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida de Aniversário Shopping Center Fernandópolis - Foto: Reprodução

A prova de 5 km contou com a participação de 400 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida de Aniversário Shopping Center Fernandópolis/SP, no último domingo (14.set). 

A prova de 5 km reuniu 400 atletas, dentre eles o esquadrão votuporanguense: Confira abaixo: 

Categoria feminina 

  • Karina Franzin – 1º lugar geral
  • Francielle Vieira – 4º lugar geral
  • Monaiza Trindade – 2º lugar na categoria 30/34 anos
  • Luana Teixeira – 4º lugar na categoria 25/29 anos
  • Eliete Guilherme da Silva – 1º lugar na categoria 55/59 anos
  • Mara Costa – 1º lugar na categoria 50/54 anos
  • Amanda Almin – 3º lugar na categoria 35/39 anos
  • Andressa Trindade – 7º lugar na categoria 40/44 anos
  • Andrea Boaventura – 5º lugar na categoria 35/39 anos
  • Joyce Adeline – 7º lugar na categoria 35/39 anos
  • Mirian Borges – 14º lugar na categoria 25/29 anos
  • Amanda Carvalho – 17º lugar na categoria 30/34 anos
  • Luzia Aguiar – 1º lugar na categoria 65/69 anos

Categoria masculina

  • Fernando Ricardo Prado – 2º lugar geral
  • Marcelo França – 1º lugar na categoria 30/34 anos
  • Robson Trindade – 2º lugar na categoria 45/49 anos
  • Arthur Salmim – 6º lugar na categoria 15/24 anos
  • Daniel Moretti – 5º lugar na categoria 45/49 anos
  • Leonardo Moreira Hecler – 3º lugar na categoria 25/29 anos
  • Leandro Caetano – 6º lugar na categoria 45/49 anos
  • Cleimar Braz Machado – 5º lugar na categoria 40/44 anos
  • João Bocato – 8º lugar na categoria 45/49 anos
  • Wagner dos Santos – 6º lugar na categoria 35/39 anos
  • Osmar Andrade – 2º lugar na categoria 50/54 anos
  • Jair Neres Santana – 3º lugar na categoria 50/54 anos
  • Alexandre Favaro – 13º lugar na categoria 30/34 anos
  • Silvio Bocato – 3º lugar na categoria 55/59 anos
  • Rogério Darri – 14º lugar na categoria 45/49 anos
  • José Carlos Cabral Rodrigues – 3º lugar na categoria 60/64 anos
  • Guilherme Peres – 23º lugar na categoria 30/34 anos
  • Marcos Oliveira – 19º lugar na categoria 35/39 anos
  • Leandro Borges – 20º lugar na categoria 25/29 anos
  • Geraldo Borges – 5º lugar na categoria 55/59 anos
  • Fernando Cruz – 17º lugar na categoria 40/44 anos

O esquadrão votuporanguense obteve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte. 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR