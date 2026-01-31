Secretaria Municipal de Direitos Humanos abre inscrições para cursinho preparatório gratuito

Iniciativa amplia oportunidades e prepara jovens e adultos para o Enem, vestibulares e concursos públicos.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos está com inscrições abertas para o cursinho preparatório gratuito “Regina Nunes”, uma oportunidade para jovens e adultos que sonham em ingressar no Ensino Superior ou conquistar uma vaga por meio de vestibulares, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e concursos públicos.

As inscrições seguem até o dia 28 de fevereiro e devem ser realizadas de forma on-line:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQgHHg0JnPWa4qNyecR8DOexpevFaxJqxAyd8p147LcZr0iw/viewform

O curso, que é totalmente gratuito e com duração de oito meses, é destinado a jovens a partir dos 16 anos, adultos, pessoas com deficiência (PcD), população negra, comunidades quilombolas, povos indígenas e a comunidade em geral que deseja se preparar para novos desafios acadêmicos e profissionais.

Mais do que aulas, o cursinho “Regina Nunes” representa uma porta aberta para quem busca transformar sua realidade por meio da educação, oferecendo apoio, orientação e preparação para enfrentar processos seletivos importantes com mais segurança e confiança.

A iniciativa é uma conquista do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, além da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) e da Uniafro (União de Núcleos de Educação Popular Afro-Brasileira).

Para mais informações ou auxílio no processo de inscrição, os interessados podem procurar a Secretaria de Direitos Humanos, localizada na Rua São Paulo, nº 3.741, bairro Patrimônio Velho. O telefone para contato é o (17) 3422-2770 ou ainda pelo e-mail [email protected]