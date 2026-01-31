Ladrão agride e atira contra mulheres ao tentar roubar loja de roupas em Mirassol 

O crime ocorreu nesta quinta-feira (29) no bairro Jardim São Bernardo. Suspeito não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

Um homem agrediu e atirou contra duas mulheres ao tentar roubar uma loja de roupas nesta quinta-feira (29.jan), no bairro Jardim São Bernardo, em Mirassol/SP.

Pelas imagens das câmeras de segurança, que ganhou ampla repercussão nas redes sociais, é possível ver que o criminoso entra no estabelecimento de capacete e golpeia as duas mulheres, uma delas é a proprietária da loja, a outra uma funcionária.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito arrancou uma corrente de ouro do pescoço da proprietária.

Pelo vídeo, dá para notar que elas começam a gritar e uma das vítimas consegue sair correndo. O criminoso vai atrás e atira. É possível ouvir o barulho dos disparos. Apesar do susto, não houve feridos.

O ladrão fugiu em uma moto e não foi localizado até a última atualização desta reportagem.