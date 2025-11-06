Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança incentiva adesão ao Programa Muralha Paulista 

Pessoas físicas ou empresas podem se tornar colaboradores de forma voluntária, conectando suas câmeras ao sistema do programa, ajudando a fortalecer as ações de segurança pública do Estado.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga convida cidadãos, comerciantes e demais instituições que possuam câmeras de segurança a se cadastrarem no Programa Muralha Paulista, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de restringir a mobilidade criminal e aumentar a probabilidade de prisão de criminosos durante seus deslocamentos no território paulista.

Ao se cadastrarem de forma rápida e gratuita no site oficial do programa www.muralhapaulista.sp.gov.br, os interessados (pessoas físicas ou jurídicas) passam a ser colaboradores que, de forma voluntária, conectam seus sensores (como câmeras) à infraestrutura do programa, contribuindo com dados para as ações de segurança pública. O colaborador não tem acesso aos produtos do programa, que segue rigorosamente a legislação vigente de proteção de dados, garantindo a privacidade e o uso responsável das informações.

O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou a importância da participação da população: “Votuporanga já é reconhecida por suas políticas públicas de segurança. Incentivo os moradores, empresários e todos que possuem câmeras a se cadastrarem no programa. Essa parceria é essencial para tornar nossas ruas ainda mais seguras”, afirmou Zeitune.

Segurança é prioridade

Votuporanga avança cada vez mais na modernização de suas ações de segurança pública. Com um sistema de monitoramento por câmeras instalado em pontos estratégicos da cidade, como o Terminal Rodoviário, região central e ainda as que estão agregadas ao sistema de radares fotográficos, o município reforça seu compromisso em proteger a população e preservar os espaços públicos. A tecnologia, aliada à gestão da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, tem garantido mais tranquilidade aos cidadãos, contribuindo para a prevenção de crimes, o ordenamento urbano e o bem-estar coletivo.

Neste ano, foram instaladas 10 câmeras de monitoramento na Praça São Bento. Todo trabalho é coordenado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança por meio de contratação de empresa especializada com objetivo de proporcionar mais segurança do local. As imagens geradas ficam registradas na Central de Monitoramento da secretaria.

O Parque da Cultura também conta com câmeras, fortalecendo ainda mais o trabalho na fiscalização e prevenção.