Votuporanga pode registrar temperatura máxima de 43ºC nesta terça-feira 

Há um alerta para risco de incêndio em todo o Estado de São Paulo, exceto o litoral. Segundo a Defesa Civil do Estado, o mapa de risco de incêndio indica grau máximo de risco em quase todas as faixas do estado.

As regiões de São José do Rio Preto – onde fica Votuporanga – e Araçatuba podem registrar temperatura máxima de 44ºC e umidade relativa do ar de 10% entre este domingo (6.out) e terça-feira (8). Bauru, Marília e Sorocaba também devem enfrentar altas temperaturas.

Há um alerta para risco de incêndio em todo o Estado de São Paulo, exceto o litoral. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, o mapa de risco de incêndio indica grau máximo de risco em quase todas as faixas do estado.

A previsão de tempo também aponta que os dias deverão ser marcados pelo tempo seco. Como não há previsão de chuva para estes dias, as temperaturas devem subir gradualmente e os índices de Umidade Relativa do Ar devem cair no período da tarde, aumentando o risco para incêndios florestais.

De acordo com a Defesa Civil, além da alta temperatura em São José do Rio Preto e Araçatuba, Bauru os termômetros devem atingir:

43ºC em Votuporanga com umidade abaixo dos 15°C;

43ºC em Marília com umidade abaixo dos 15°C;

40°C em Bauru, com a umidade do ar abaixo dos 10%,

38ºC em Sorocaba com umidade do ar abaixo dos 25%.

Por causa do risco elevado para queimadas, tempo quente e seco, a Defesa Civil recomenda que os moradores reforcem os cuidados com a saúde, que incluem hidratação constante e proteção do sol, evitar praticar atividade física ao ar livre nos horários mais críticos do dia e usar soro nos olhos e nariz.

O órgão, em colaboração com as defesas civis municipais, implementa diversas medidas preventivas, incluindo vistorias nas áreas mais vulneráveis às queimadas, a construção de aceiros e o reforço nas campanhas de conscientização à população.

Confira as recomendações para minimizar os efeitos da baixa umidade do ar:

Evitar exercícios físicos entre 11h e 17h;

Umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins e etc.;

Sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, como áreas vegetadas;

Consumir água à vontade;

Lavar as mãos com frequência e evitar colocá-las na boca e no nariz;

Aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evitar aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar-condicionado;

Manter a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros e poeira;

Não queimar lixo, nem provocar queimadas.

O Gabinete de Crise segue mobilizado para o enfrentamento aos focos de incêndio no estado. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199, Polícia Militar 190 e Corpo de Bombeiros 193.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3