CAV anuncia a contratação de Minho 

Atacante de 33 anos compõe um pacote de 20 nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. A pré-temporada começa na próxima quarta-feira (12).

O Clube Atlético Votuporanguense anuncia nesta quinta-feira (6.nov) a contratação de Guilherme de Melo Silva, conhecido como Minho, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.

Natural de Salvador/BA, o atacante de 33 anos, 1,81m de altura e destro, atua como extremo, levando velocidade, experiência e poder ofensivo à Pantera Negra.

Com uma trajetória marcada por grandes clubes, Minho já defendeu as cores de Paraná, Fortaleza, São Caetano, São Bento, Ituano, Mirassol, Santo André, Criciúma, Confiança, São Bernardo, Pouso Alegre, Caxias, XV de Piracicaba, Rio Branco-ES, Madureira e North Esporte Clube.

Neste ano de 2025, o atleta disputou o Campeonato Carioca e o Módulo II do Campeonato Mineiro, mostrando regularidade e comprometimento em campo.

Com velocidade, habilidade e experiência em competições nacionais, Minho chega para fortalecer ainda mais o ataque do CAV e ajudar a Pantera Alvinegra na caminhada rumo aos seus objetivos na próxima temporada.

Pré-temporada começa na próxima semana

Agora são 20 as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão e PV;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito) e Paulo Victor (lateral-esquerdo);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago, Rodolfo, Benedetti, Feitosa e Daniel;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Marcos Nunes e Minho.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

A pré-temporada começa na próxima quarta-feira (12), quando os atletas se apresentam oficialmente na Arena Plínio Marin, a partir das 14h.