Operação contra o tráfico de drogas cumpre mandado em Votuporanga 

Ao todo, 14 mandados foram cumpridos em Votuporanga, Estrela d’Oeste, Jales e São João de Iracema; seis pessoas foram presas.

Uma operação contra o tráfico de drogas deflagrada pela Polícia Civil de Estrela d’Oeste/SP, na manhã desta quinta-feira (6.nov), cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em endereços suspeitos em Estrela d’Oeste, Votuporanga/SP, Jales/SP e São João de Iracema/SP.

De acordo com o apurado pelo Diário, a Operação Rejeito, fruto de um trabalho de investigação continuada iniciada no início do ano em Estrela d’Oeste, contou com a participação de 23 policiais civis e 5 policiais militares, além do apoio de outras unidades.

No total, seis pessoas foram presas, sendo quatro por mandado de prisão preventiva e cinco em situação de flagrante (o que sugere que algumas prisões em flagrante se somaram às preventivas), dentre eles, um adolescente foi apreendido.

Os suspeitos são investigados por envolvimento direto com o tráfico de drogas e crimes relacionados, como por exemplo, o crime de tortura. O caso foi iniciado após a Polícia Civil ter acesso a um vídeo em que um jovem de Estrela d’Oeste aparece sendo espancado por dois homens com pedaços de madeira.

A Polícia Civil apreendeu aparelhos celulares, balanças de precisão, drogas (maconha e cocaína) e apetrechos utilizados no preparo e distribuição dos entorpecentes. Em Votuporanga, os agentes apreenderam munições para armas de fogo.

Ainda segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é enfraquecer o crime organizado, desarticular as rotas de distribuição de drogas na região, e novas prisões não estão descartadas enquanto as investigações seguem em curso.