Família procura por mulher que está desaparecida há 11 dias em Votuporanga 

Grace Kelly Gomes dos Santos, de 28 anos, saiu de casa no dia 17 de agosto e, desde então, não manteve contato com familiares, que buscam informações sobre seu paradeiro.

Familiares procuram por Grace Kelly Gomes dos Santos, de 28 anos, desaparecida desde o último dia 17 de agosto, em Votuporanga/SP. Sem notícias há 11 dias, parentes estão mobilizados em busca de informações que possam ajudar a localizar a jovem.

De acordo com o boletim de ocorrência, Grace saiu de casa por volta das 16h30, no bairro Parque Esplanada, e não retornou. Desde então, ela permanece incomunicável, aumentando a preocupação da família.

Conforme relato dos familiares à polícia, a jovem possui histórico de dependência química e já passou por clínicas de reabilitação.

A última vez que foi vista foi por um cunhado. Na ocasião, Grace vestia legging preta, blusa marrom e chinelos pretos.

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Grace entre em contato com as autoridades. Informações podem ser repassadas pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 181, do Disque Denúncia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.