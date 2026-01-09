Secretaria de Serviços Urbanos intensifica recuperação de estradas rurais 

Melhorias contemplam diversas estradas importantes da zona rural, com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos e garantir melhores condições para o escoamento da produção agrícola.

A Secretaria de Serviços Urbanos de Votuporanga segue intensificando os trabalhos de recuperação e manutenção das estradas rurais e vicinais do município, com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos e garantir melhores condições para o escoamento da produção agrícola. As ações são realizadas com maquinário e mão de obra próprios da Pasta e ocorrem durante todo o ano, com reforço especial no período que antecede as chuvas.

As melhorias já contemplaram diversas estradas importantes da zona rural. Um dos trechos atendidos é a estrada Fábio Cavalari (VTG 060), nas proximidades do aeroporto até à Vila Carvalho, onde foram executados serviços de revitalização, resultando em avanços significativos na qualidade da via.

Outro ponto beneficiado é a estrada Claudionoro Merlotte (VTG 157), que começa na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) e segue até à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na divisa com Valentim Gentil. Ao longo de uma grande extensão, foram realizados trabalhos de quebra de barranco e recuperação geral da estrada.

Também receberam melhorias as estradas Mario Dorna (VTG 448) que liga o Horto Florestal ao Banespinha, passando pelo bairro São Cosme, e Emídio Pereira de Araújo (VTG 153), que compreende das proximidades do Pampa Ville seguindo até a vicinal de Parisi. Outra via que teve prioridade nos trabalhos foi a estrada próxima à região do Córrego Rico, devido à sua importância e às condições mais críticas de tráfego.

Para garantir a execução eficiente das melhorias, a Secretaria de Serviços Urbanos elaborou um cronograma que divide o município em quatro etapas de trabalho. As equipes atuam de forma contínua, finalizando uma região e iniciando outra, sem interrupções. Em casos de emergência, as frentes de trabalho são deslocadas imediatamente para o local necessário, retornando ao cronograma assim que o problema é resolvido. Em alguns dias, a patrulha de obras atua simultaneamente em até três estradas diferentes.

A Pasta também adota uma postura preventiva, realizando vistorias constantes nas estradas rurais para identificar problemas. Quando há demandas da população, elas são analisadas com prioridade para definição das intervenções necessárias.

Entre as prioridades futuras, estão projetos voltados à ampliação do conforto e da acessibilidade em toda a extensão das estradas rurais, com ações para evitar atoleiros, eliminar poças de água, promover limpeza geral e garantir melhores condições de trafegabilidade. O objetivo é proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos munícipes que utilizam diariamente essas vias.

O secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto, explicou que os trabalhos de recuperação das estradas rurais são elaborados para atender todas as regiões do município: “As equipes atuam sem interrupções e, quando há necessidade emergencial, a patrulha agrícola é deslocada imediatamente para o local. Nosso objetivo é antecipar os problemas, manter as estradas em boas condições durante todo o ano e oferecer mais segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego aos produtores rurais e moradores da zona rural”, destacou.