Homens são presos ao se passarem por funcionários de empresa de telefonia para furtar cabos 

Dois suspeitos foram presos nesta quinta-feira (8), em Ibirá/SP, enquanto praticavam o crime.

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (8.jan) ao se passarem por funcionários de uma empresa de telefonia para furtar cabos em Ibirá/SP.

Segundo a Polícia Civil, eles vinham sendo monitorados há alguns dias. A empresa havia sido informada sobre os falsos colaboradores e orientada a comunicar os policiais caso encontrasse os suspeitos.

Durante a prisão, os policiais localizaram uniformes com o nome da empresa de telefonia, capacetes de segurança e crachás falsos, que eram usados pelos investigados.

A imprensa fez contato com a empresa de telefonia, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Dois celulares e ferramentas também foram apreendidos. O veículo que a dupla usava estava carregado com cerca de 400 metros de cabos de fios telefônicos.

Conforme os policiais, os suspeitos usavam uma escada para acessar a rede de telefonia e praticar os cabos quando foram abordados. O prejuízo causado pelo crime é de aproximadamente R$ 20 mil, segundo o boletim de ocorrência.

*Com informações do g1