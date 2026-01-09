Polícia Ambiental reforça fiscalização durante a piracema na região 

Operação Impacto Piracema amplia policiamento nos rios e áreas rurais até o fim de fevereiro.

A Polícia Militar Ambiental intensificou o policiamento ambiental, hídrico e rural nas regiões Noroeste e Nordeste do Estado de São Paulo durante o período da piracema, fase de reprodução dos peixes que segue até o dia 28 de fevereiro. A ação faz parte da Operação Impacto Piracema, coordenada pelo 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (4º BPAmb), com sede em São José do Rio Preto/SP.

A operação abrange a Bacia do Rio Paraná e conta com atuação integrada de diferentes forças de segurança. Participam das ações a Polícia Militar Ambiental, o Comando de Aviação da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, batalhões vinculados aos Comandos de Policiamento do Interior 3 e 5 (CPI-3 e CPI-5), além do apoio da Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais nas áreas de divisa entre os dois estados.

Segundo a corporação, o objetivo é intensificar o combate à pesca predatória e a repressão a crimes ambientais, além de enfrentar ilícitos associados ao crime organizado. As ações também buscam reforçar a segurança de veranistas e produtores rurais durante o período de maior circulação nas áreas próximas aos rios.

O policiamento náutico foi ampliado nos rios Tietê, Grande, Paraná e Pardo, assim como em reservatórios e lagos da região. Já o patrulhamento rural foi reforçado em estradas vicinais, acessos a propriedades e áreas próximas aos cursos d’água.

A operação conta ainda com o emprego do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), unidade especializada em pronta resposta, com atuação terrestre e fluvial. Além das infrações ambientais, as equipes atuam para coibir crimes como furto e roubo de insumos, equipamentos e maquinários agrícolas, contribuindo para a proteção do agronegócio e o aumento da sensação de segurança da população.