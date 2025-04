Secretaria de Esportes e Lazer realiza manhã de recreação a autistas e famílias

Objetivo é levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, convida pessoas que apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias para uma manhã especial de lazer e inclusão.

O evento “Informação gera empatia, empatia gera respeito” acontece neste sábado (5), das 9h às 11h, no Centro de Convivência do Idoso “Francisco Pignatari”, que fica na Rua Presidente Juscelino K. de Oliveira, nº 4.236, bairro Vila Paes.

A ação é promovida em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril e tem como objetivo levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, informa que o evento é aberto a toda população e será o momento ideal de divulgar os serviços e ações da pasta para toda a comunidade.

A programação contará com brinquedos infláveis, como escorregador, piscina de bolinha e pula-pula, além de atividades recreativas com monitores para garantir momentos de diversão e integração. Haverá pipoca e algodão-doce. Para começar o dia, será servido café da manhã às 9h.

Votuporanga mais inclusiva: compromisso e ações para o autismo

A Prefeitura de Votuporanga reafirma seu compromisso com a inclusão ao oferecer uma série de serviços e ações gratuitas voltadas para autistas e suas famílias, com iniciativas que promovem acessibilidade, qualidade de vida e desenvolvimento.

O prefeito Jorge Seba acredita que inclusão não é apenas um ideal, mas um compromisso diário. “Com ações concretas, como o incentivo ao esporte, à educação especializada e o suporte às famílias, estamos avançando para garantir mais qualidade de vida e oportunidades para todos. Seguimos juntos, construindo uma cidade cada vez mais acolhedora e acessível”, falou.

Por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, são atendidos cerca de 90 autistas em aulas de natação aos sábados no CCI da Vila Paes. A prática esportiva é essencial para o desenvolvimento psicomotor e pode ajudar a reduzir comportamentos repetitivos, proporcionando mais qualidade de vida. Os interessados podem obter informações pelo (17) 3426-1200.

A Secretaria de Cultura e Turismo conta com o Cinema Cultural que exibe Sessão Azul aos finais de semana, voltada para pessoas com TEA. A programação sempre é divulgada nas redes sociais da Prefeitura e Secretaria de Cultura e Turismo.

A Secretaria de Direitos Humanos emite a Carteirinha PcD, que é um documento de identificação para a pessoa com deficiência. Com ele em mãos, as pessoas com deficiência não precisam mais andar com vários laudos médicos e atestados para comprovar a deficiência, principalmente para os casos que não são visíveis. Além disso, garante acesso prioritário a diversos serviços públicos e privados. A emissão é feita pela Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo nº 3.771, bairro Patrimônio Velho. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.

Na área da saúde, Votuporanga conta com o Caps Infantil (CAPS i), que é um espaço multidisciplinar pioneiro na região, atendendo crianças com autismo e outros transtornos, impactando positivamente a vida de muitas famílias. O espaço fica na Avenida República do Líbano nº 1.849, bairro Jardim Residencial Dharma. O telefone é (17) 3421-5574.

A Secretaria da Educação, em sua rede municipal de ensino, possui aproximadamente 400 alunos público-alvo da educação especial, sendo que 73% correspondem ao público autista.

A pasta conta com o AEE (Atendimento Educacional Especializado), um importante aliado para garantir o necessário para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma plena e significativa para os estudantes. O atendimento acontece no contra-turno das salas regulares e é ofertado por professores especialistas de forma individualizada ou em pequenos grupos.

Além disso, o PEI (Plano Educacional Especializado) é elaborado e executado pelos professores envolvidos no processo educacional dos alunos, garantido por lei, para equidade no atendimento, acesso, permanência e garantia de aprendizagem e inclusão escolar. É um direito de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem; público alvo da educação especial; necessidades educacionais específicas ou condições que exigem adaptações no processo de ensino-aprendizagem.

A Secretaria da Educação também realiza formação com a equipe gestora e professores da rede municipal, e recentemente assinou termo de adesão à parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro para formação de docentes.

A formalização deste compromisso é essencial para a consolidação das ações voltadas à educação inclusiva.

Para os alunos com restrições alimentares, a rede municipal oferece um cardápio adaptado conforme orientação médica, garantindo a segurança alimentar dessas crianças.

Os alunos público-alvo da Educação Especial que necessitam de transporte escolar contam com traslado gratuito casa/escola e escola/casa, garantindo seu acesso às atividades escolares.

A rede municipal oferece um serviço de apoio para alunos da Educação Especial, auxiliando em diversas atividades escolares, como: alimentação, higiene, locomoção e autocuidado. O profissional de apoio segue sempre as orientações do professor da turma, responsável por todos os alunos da sala. Em salas com mais de um aluno da Educação Especial, o serviço de apoio é realizado de forma compartilhada. Este serviço é prestado por Técnicos em Educação, que passam por formação continuada, além de estagiários de Pedagogia, Educação Física e Psicologia, que também atuam no suporte aos alunos.

