Motoristas morrem em batida frontal entre caminhões em rodovia de Pereira Barreto

Dois motoristas morreram em uma batida frontal entre caminhões na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), em Pereira Barreto/SP, na manhã desta quinta-feira (3.abr).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Josimar José Sabino, 45 anos, dirigia um dos caminhões, carregado com farelo de soja, enquanto André Henrique Martins dos Santos, de 48 anos, dirigia um bitrem sem carga. No momento do acidente, os caminhoneiros transitavam em sentidos opostos. Eles morreram no local.

Os corpos ficaram presos às ferragens e foram retirados pelos bombeiros. Até as 14h30, uma das pistas estava interditada, com trânsito no sistema pare e siga, no trecho entre Pereira Barreto e Ilha Solteira/SP, próximo a uma usina de cana de açúcar.

As causas do acidente serão investigadas.

*Com informações do g1

