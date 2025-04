Cão some de pet shop e depois é encontrado morto, em Bady Bassitt

Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da morte do animalzinho.

A Polícia Civil de Bady Bassitt/SP deve investigar as circunstâncias da morte de um cãozinho da raça Shih Tzu, que foi encontrado morto dentro de um saco plástico, na última terça-feira (1º.abr), em um terreno baldio, no Centro da cidade. O animal estava desaparecido desde o último sábado (29), quando a tutora foi buscá-lo por volta das 15h, no pet shop em que foi deixado para tomar banho.

Ralph foi deixado com o dono do estabelecimento por volta das 9h30, no taxi-dog. O combinado era que o cachorro fosse levado de volta para casa entre 12h e 13h. No entanto, já eram 15h e o pet shop ainda não havia entrado em contato, segundo informou a tutora para a Polícia Civil.

Ao questionar o comerciante, a mulher recebeu um áudio pelo whatsapp, informando que o cãozinho havia fugido quando entrava no automóvel. Preocupada, ela foi até o local e solicitou ao responsável pelo estabelecimento da frente, que mostrasse as imagens do circuito de segurança. Ralph não foi visto escapando.

Ao questionar o dono do pet shop novamente, o homem afirmou que o Shih Tzu fugiu durante o trajeto. A tutora fez o percurso junto com ele e solicitou aos responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que mostrassem as imagens de segurança, mas, novamente, Ralph não foi visto saindo do veículo.

Ela, então, deduziu que seu animalzinho de extimação havia morrido no estabelecimento ou no interior do veículo. Na terça-feira, moradores próximos do terreno encontraram o corpinho de Ralph em estado de decomposição e avisaram a tutora.

A reportagem procurou o advogado do comerciante por telefone, mas a chamada não foi atendida. O espaço continua aberto.

*Com informações da Gazeta de Rio Preto

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/Deqmq7p7j49FUBG3NJpLPQ