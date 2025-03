Secretaria da Saúde realiza capacitação sobre Dengue com médica infectologista do HB 

Participaram do treinamento, profissionais de saúde de 102 municípios da região.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizou, na última quarta-feira (19.mar), no Centro de Convenções, uma capacitação para o manejo clínico da Dengue, com a médica infectologista do Hospital de Base de São José do Rio Preto, Cassia Fernanda Estofolete, doutorada em Ciências da Saúde pela FAMERP (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) e pós-doutorada na área, pela mesma instituição.

Participaram do treinamento, profissionais de saúde de 102 municípios da região, incluindo médicos da rede municipal de saúde, enfermeiros, alunos residentes e internos do curso de Medicina da Unifev. “Fizemos o convite para que a Dra. Cassia Estofolete pudesse vir nos contar um pouco da sua experiência profissional de como é atender em um hospital de referência de nível terciário e quaternário, onde os pacientes chegam com quadros de Dengue grave. Ela veio dividir o conhecimento adquirido durantes estes longos anos atendendo clinicamente e na área hospitalar”, aponta a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

“Iniciativas como essas são importantes para que a gente qualifique a nossa rede de atenção à saúde e que tenhamos cada vez mais, na nossa linha de frente, profissionais com conhecimento atualizado sobre os protocolos e o manejo clínico da Doença, para que tenhamos um desfecho favorável dos casos que são atendidos em nossas unidades e em todos os serviços de Saúde neste momento de epidemia”, finaliza.