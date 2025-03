Piscicultores estimam prejuízo de R$ 1 milhão após encontrarem cerca de 30 toneladas de peixes mortos

Mortandade de peixes começou na terça-feira (18) com a mudança da cor do rio no fim da semana passada em Ubarana/SP. Cetesb informou que vai enviar técnicos para recolherem amostras da água do Ribeirão Fartura, que é um braço do Tietê, para análise.

Piscicultores de Ubarana/SP estimam um prejuízo de R$ 1 milhão em produção de tilápia após encontrarem cerca de 30 toneladas desses peixes mortos em dois tanques-rede espalhados no Ribeirão Fartura, que é um braço do Rio Tietê. Segundo apurado pela TV TEM, a mortandade de peixes começou na terça-feira (18.mar) com a mudança da cor do rio no fim da semana passada. Inclusive, na sexta-feira (14), a prefeitura emitiu um alerta para turistas evitarem entrar na água, classificada como imprópria para banho.

Dois piscicultores de tilápia, um com 28 tanques de aproximadamente 25 toneladas de peixes, e outro com 11 tanques com oito toneladas de tilápia, tiveram que descartar a produção. Somadas, as perdas chegam a R$ 1 milhão, conforme eles. Por isso, os pescadores temem o desemprego, em especial durante a quaresma, período em que a venda dos pescados aumenta devido a dieta restrita de carnes vermelhas dos católicos. Por telefone, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou que não foi comunicada sobre a mortandade dos peixes, mas que vai enviar técnicos para recolherem amostras da água para análise. O prazo para o resultado é de 30 dias. Água verde Desde o começo do ano, a coloração da água do Rio Tietê e do Rio Grande vem sendo questionada. Em diversos momentos, ela fica bem densa e esverdeada. Além da cor, o cheiro incomoda bastante os pescadores da região.

Segundo a Cetesb, o que se observa é o fenômeno de reprodução de algas que, em quantidade suficiente, pode provocar o esverdeamento da água do rio. De acordo com a professora de química e ciências biológicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Maria Stela Castilho, as plantas aquáticas invadem o rio por se reproduzirem de forma rápida devido ao aumento de nutrientes, que servem de “alimento” para elas.