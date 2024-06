Secretaria da Saúde realiza capacitação de agentes de saúde 

Cerca de 80 Agentes de Combate às Endemias foram instruídos sobre o combate às arboviroses. Entre os temas abordados aparece o avanço da dengue em que Votuporanga registra 9 mortes e mais de 6,1 mil casos.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga/SP realizou, nesta quarta-feira (26.jun), no auditório do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), uma capacitação com cerca de 80 Agentes de Combate às Endemias. Na ocasião, os profissionais foram instruídos sobre a temática de Combate às Arboviroses.

Para dar início aos trabalhos, a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Angélica Bimbato, falou com os agentes sobre a estrutura e papel das Vigilâncias em Saúde, o que engloba a Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica, apresentando as competências de cada uma delas.

Em sequência, o representante da Área Técnica de Controle de Vetores da Sucen no município, Nestor Cyriaco da Silva Junior, aprofundou assuntos pertinentes ao Aedes aegypti, como medidas de controle da doença, ciclo de vida e anatomia do mosquito, período de viremia, atribuições do ACE, histórico da doença, entre outros.

E para encerrar o dia de aprendizado, a médica responsável pela Vigilância Epidemiológica, Natália Zeitune de Castro, explicou aos participantes sobre a parte clínica da doença como sintomas, tratamento e prevenção.

“Capacitações como estas são fundamentais para que os profissionais que estão na linha de frente do combate à doença estejam aptos a exercer seu papel em prol da população. A dengue mata e precisamos unir forças para conter o avanço desta doença”, comenta a chefe da Divisão da Vigilância Ambiental, Paula Binheli de Lima.

Em 2024, Votuporanga acumula 9 mortes e mais de 6,1 mil casos da doença, enquanto outros 2.820 estão em investigação; além disso, 11 casos de dengue sorotipo 3 foram registrados, desde o reaparecimento da variante no ano passado. Município também contabiliza 11 casos de Chikungunya e 4 em investigação.

Prevenção

Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas, manter os cuidados permanentemente em seus domicílios e também receber a visita dos agentes em seus domicílios. O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população, e não deve ser cessado.

A Vigilância Ambiental orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.