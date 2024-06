Idoso morre em acidente após bater veículo contra caminhão 

De acordo com informações da Polícia Rodoviária o acidente aconteceu entre Monte Aprazível e Poloni.

Um homem de 78 anos morreu após bater o veículo de frente com um caminhão na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP 310) entre Poloni/SP e Monte Aprazível/SP na tarde desta quarta-feira (26.jun).

De acordo com a Polícia Rodoviária, com o impacto da batida a vítima teve ferimentos graves e não resistiu. O condutor do caminhão não teve ferimentos. Os policiais foram chamados por volta das 15h. O carro ficou totalmente destruído.

As causas do acidente vão ser investigadas.

*Com informações do g1