Homem é autuado por maus-tratos após deixar vaca desnutrida e desidratada 

Caso aconteceu em Jales/SP. Por conta do quadro de saúde debilitado o animal teve que ser submetido a eutanásia.

Um homem foi autuado em R$12 mil reais por maus-tratos a uma vaca em Jales/SP. O animal foi localizado em uma propriedade rural próxima ao Córrego do Quebra Cabaça nesta terça-feira (25.jun).

Durante patrulhamento na Estrada Municipal (JAL -355) a Polícia Ambiental encontrou o bovino de raça nelore desnutrido, desidratado e com dificuldade para respirar. Não havia água e comida no local. Um médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade foi acionado e após avaliação optou por submeter a vaca a eutanásia pois estava em situação de sofrimento.

Ao ser questionado pelos policiais o responsável pela propriedade disse que outro bovino se esbarrou na vaca que caiu e não conseguiu levantar.

Ele foi autuado por praticar ato de maus-tratos a animal doméstico em R$6 mil, sendo o valor da multa aplicado em dobro por conta da recomendação de eutanásia.