Competição iniciada em março chega à decisão após 17 jogos; equipe votuporanguense disputa o título na categoria Sub-12, a partir das 8h, no Campo da Ferroviária.

O futebol de base terá um domingo de decisões em Votuporanga. No dia 22 de novembro, o município será sede das finais da Copa União de Base, competição que teve início em março e chega à etapa decisiva após 17 jogos. Os jogos serão realizados no Campo da Ferroviária, a partir das 8h, reunindo equipes de diferentes cidades da região.

Além de receber as finais, Votuporanga também estará na disputa pelo título, com a equipe Sub-12 enfrentando Jales. As demais decisões serão entre Jales e Cardoso, na categoria Sub-10; Pontalinda e Jales, na Sub-14; e Jales e Fernandópolis, na Sub-16.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, sediar a decisão e ter uma equipe da cidade na disputa representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido no esporte de base: “É uma alegria para Votuporanga receber as finais de uma competição regional tão importante e, ao mesmo tempo, ter nossos atletas representando a cidade na decisão. Isso demonstra o trabalho de incentivo e desenvolvimento do esporte desde as categorias de base. Convidamos as famílias e toda a população para prestigiar os jogos, apoiar nossos atletas e participar desse momento especial para o futebol de Votuporanga”, destacou.

A expectativa é de uma manhã de integração esportiva, reunindo atletas, familiares e torcedores para acompanhar as decisões e incentivar o futebol de base regional.