Inscrições de alunos fora da rede para o ano letivo de 2027 estão abertas 

Pais ou responsáveis poderão solicitar matrícula na rede municipal de ensino pelo aplicativo Conecta Votuporanga até 2 de outubro.

Pais ou responsáveis por alunos que atualmente estão fora da rede pública de ensino poderão solicitar matrícula para o ano letivo de 2027 na rede municipal de Votuporanga. A inscrição de aluno fora da rede teve início nesta segunda-feira (21.set) e poderá ser realizada até o dia 2 de outubro, pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

O cadastro é destinado a estudantes que desejam ingressar na Educação Infantil, nas etapas Pré-escola I e Pré-escola II, ou no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano.

A secretária da Educação, Silvia Letícia, destaca a importância de os pais e responsáveis ficarem atentos ao período estabelecido: “É importante que os pais e responsáveis se organizem e façam a inscrição dentro do prazo. Esse cadastro nos permite receber as solicitações e organizar o atendimento da rede municipal para 2027. Por isso, nossa orientação é que as famílias não deixem para os últimos dias”, afirma.

Para realizar a inscrição, os pais ou responsáveis devem acessar o aplicativo Conecta Votuporanga, clicar no botão Educação e localizar a opção “Inscrição de Aluno Fora da Rede”, preenchendo as informações solicitadas.

Os dados registrados serão utilizados pela Secretaria Municipal da Educação no planejamento do atendimento e das matrículas para 2027.

Onde tirar dúvidas

Pais e responsáveis que tiverem dúvidas podem procurar presencialmente a Secretaria Municipal da Educação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, na Rua Pernambuco, nº 4.865, bairro Parque Brasília. A entrada para atendimento ao público fica na esquina com a Rua Fioravante Davanço. Também é possível entrar em contato pelo telefone (17) 3405-9750.