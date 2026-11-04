Secretaria da Saúde alerta sobre falsa cobrança em nome da Vigilância Sanitária 

Comerciantes relataram que receberam mensagens de WhatsApp de pessoas que se identificam falsamente como representantes da Vigilância Sanitária para solicitar pagamentos.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga alerta comerciantes sobre um possível golpe que pode estar sendo praticado na cidade utilizando o nome da Vigilância Sanitária. Alguns comerciantes relataram que receberam mensagens de WhatsApp de pessoas que se identificam falsamente como representantes da Vigilância Sanitária Municipal para solicitar pagamentos em dinheiro ou via PIX.

Importante deixar claro que a Vigilância Sanitária Municipal não solicita quaisquer tipos de pagamentos por WhatsApp. Em caso de dúvida sobre uma abordagem ou cobrança suspeita, o comerciante deve procurar diretamente os canais oficiais da Prefeitura para confirmar a informação.

A recomendação é não responder à mensagem, não clicar em links enviados pelo contato e guardar as conversas e os registros recebidos para eventual denúncia.