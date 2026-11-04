“Novembro Azul”: unidades de saúde terão ações de 23 a 27 de novembro

Campanha vai abordar a saúde integral do homem, com orientações sobre prevenção de doenças, fatores de risco e autocuidado.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga promoverá, de 23 a 27 de novembro, uma programação especial da campanha Novembro Azul nas unidades de saúde do município. As atividades serão realizadas durante o horário habitual de funcionamento, das 7h às 19h, com foco na promoção da saúde integral do homem.

A campanha busca ampliar a conscientização sobre a importância do cuidado contínuo com a saúde masculina, incentivando a prevenção de doenças, a identificação de fatores de risco, a realização de consultas e a procura pelos serviços de saúde sempre que necessário.

A programação não ficará restrita ao câncer de próstata. As equipes também poderão abordar outros problemas de saúde que merecem atenção entre os homens, como doenças cardiovasculares, cânceres de pulmão, colorretal e da cavidade oral, além de doenças respiratórias.

Entre os temas previstos estão a prevenção do infarto e do Acidente Vascular Cerebral (AVC), com orientações sobre hipertensão, diabetes, colesterol, alimentação saudável, atividade física e abandono do tabagismo. Também serão trabalhados assuntos relacionados à prevenção de acidentes de trânsito e violências, à redução do consumo prejudicial de álcool e à adoção de comportamentos seguros.

As ações ainda contemplarão orientações sobre sinais de alerta e diagnóstico oportuno de diferentes tipos de câncer, prevenção de doenças respiratórias, vacinação, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

Durante o período da campanha, os homens serão incentivados a procurar as unidades de saúde para consultas, avaliação clínica individualizada e atualização da situação vacinal. Conforme a avaliação dos profissionais e os protocolos vigentes, poderão ser solicitados exames como glicemia, perfil lipídico, PSA, hemograma e avaliações da função tireoidiana.

As equipes também poderão estabelecer parcerias com equipamentos municipais, como Cras e Creas, além de entidades e instituições presentes nos territórios, ampliando o alcance das atividades e aproximando os serviços da população masculina.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, destaca que a campanha é uma oportunidade para fortalecer o vínculo dos homens com a Atenção Primária: “O cuidado com a saúde não deve acontecer somente quando surgem sintomas ou problemas. É importante que os homens procurem regularmente as unidades de saúde, conversem com os profissionais e façam o acompanhamento necessário. O campanha Novembro Azul amplia esse diálogo e reforça que prevenção e autocuidado envolvem todas as dimensões da saúde”, afirma.