Emprego: Votuporanga abre 221 vagas em setembro, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em agosto registrou a abertura de 214 empregos com carteira assinada.
O Brasil abriu 121.305 vagas formais de trabalho em setembro, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (4.nov) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado do mês passado foi fruto de 2.214.437 admissões e 2.093.132 desligamentos.
Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 221 vagas, fruto da dinâmica entre 1.405 contratações e 1.184 demissões. Com o resultado, o município mantém o saldo positivo na geração de empregos formais, já que em agosto havia registrado a abertura de 214 postos de trabalho com carteira assinada. Confira o gráfico abaixo:
Salário médio
O salário médio real de admissão em setembro totalizou R$ 2.429,41. Isso representa:
- redução de R$ 1,10 (-0,05%) em relação a agosto (R$ 2.430,51);
- aumento de R$ 44,90 (1,88%) em relação a setembro de 2025 (R$ 2.384,51).