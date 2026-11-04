Nova fase do programa ‘Asfalto Novo’ avança com a recuperação de ruas nos bairros Cidade Nova e Patrimônio Novo 

Obras na região do AME seguem até sexta-feira; nova etapa do programa prevê mais de R$ 13 milhões em investimentos e já contemplou diferentes regiões de Votuporanga.

O programa “Asfalto Novo”, maior projeto de recapeamento da história de Votuporanga, avança em sua mais nova etapa e recupera agora a malha viária nos bairros Cidade Nova e Patrimônio Novo, na região do AME (Ambulatório Médico de Especialidades). Nesta quarta-feira (4.nov) estão sendo recapeados trechos da rua Dona Maria de Freitas Leite, e os trabalhos avançam posteriormente para as ruas Espírito Santo, Minas Gerais e Tibagi.

Coordenado pela Secretaria de Planejamento Urbano, o novo pacote prevê mais de R$ 13 milhões em investimentos, com recursos dos Governos Estadual, Federal e da Prefeitura, destinados a obras de pavimentação, recapeamento de vias urbanas e melhorias em estradas vicinais. A fase já contemplou melhorias em outras vias importantes, como as avenidas José Marão Filho e Wilson de Souza Foz, dentre outras.

O cronograma prevê que, após a conclusão dos serviços na Rua Dona Maria de Freitas Leite, as equipes avancem para a Rua Espírito Santo, no trecho entre a Avenida Prestes Maia e a Rua Minas Gerais. Na sequência, serão recapeados quarteirões da Rua Minas Gerais, entre a Rua Espírito Santo e a região da Avenida da Saudade/Itacolomi, além da Rua Tibagi, entre as ruas Minas Gerais e Pernambuco.

A previsão é de que os serviços nessas vias sejam concluídos até sexta-feira (6/11). Já para o fim de semana, está programado o recapeamento de trechos da Rua Tiradentes, entre as avenidas Francisco Vilar Horta e Vale do Sol. Na próxima semana, a Avenida Vale do Sol também será recapeada. O cronograma poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais.

De acordo com a secretária municipal de Planejamento Urbano, Tássia Gélio Coleta, a definição das vias contempladas considera as condições do pavimento e as necessidades de manutenção da malha viária.

Desde o início da atual gestão, o programa Asfalto Novo já contemplou mais de 1,5 mil quarteirões nas quatro regiões da cidade, com investimentos acumulados superiores a R$ 65 milhões. Segundo o prefeito Jorge Seba (PSD), a continuidade do programa faz parte do planejamento da Administração Municipal para recuperar a infraestrutura viária da cidade.

“Assumimos o compromisso de recuperar as ruas de Votuporanga, e estamos dando continuidade a esse trabalho em todas as regiões da cidade. Já conseguimos avançar bastante, com investimentos importantes e recursos que buscamos junto aos governos Estadual e Federal. O asfalto é uma necessidade dos moradores, e nossa prioridade é fazer com que essas melhorias cheguem cada vez mais perto da população, tanto nos bairros quanto nas principais avenidas”, destacou o prefeito.

Durante a execução dos serviços, a Secretaria de Planejamento Urbano orienta motoristas e motociclistas a redobrarem a atenção nas vias em obras, respeitando a sinalização e as orientações das equipes responsáveis pelo recapeamento.