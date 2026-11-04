Caminhonete a serviço do DER pega fogo e é destruída entre Votuporanga e Nhandeara 

Veículo foi consumido pelas chamas na Ponte do Rio São José dos Dourados. Ninguém ficou ferido.

Uma caminhonete Chevrolet S10 utilizada na prestação de serviços ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ficou completamente destruída após pegar fogo na manhã desta terça-feira (3.nov), na divisa entre os municípios de Votuporanga/SP e Nhandeara/SP.

O incêndio foi registrado por volta das 8h, em um trecho da rodovia conhecido como Ponte do Rio São José dos Dourados. As chamas se alastraram rapidamente e consumiram todo o veículo.

A S10 transportava uma carreta com um banheiro químico, que também foi atingido pelo fogo e sofreu danos.

Equipes da Defesa Civil de Nhandeara e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito precisou ser interrompido temporariamente para garantir a segurança dos motoristas e permitir a atuação das equipes de emergência.

Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio não foram divulgadas e deverão ser apuradas.