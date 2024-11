Secretaria da Cultura e Turismo divulga programação da 24ª Semana da Música de Votuporanga

Evento terá início no dia 16 deste mês e segue até o dia 25, em diferentes locais.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga divulga a programação da 24ª Semana da Música. As apresentações começam no dia 16 de novembro e seguem até o dia 25.

Durante nove dias a população poderá conferir diversas atrações dos mais variados gostos e estilos musicais. O calendário está repleto de opções com shows de trios, duetos, bandas e corais.

Entre as apresentações, haverá artistas locais contemplados com o Programa Bolsa Cultura, a tradicional Banda Zequinha de Abreu, Orquestra de Violões e também apresentação do projeto: “Mulheres de todos os cantos um canto”, um projeto que enaltece a figura feminina e transmite mensagens de empoderamento.

Janaina Silva, secretária da Cultura e Turismo, comenta sobre o evento. “Nossa programação está bem eclética, recheada de atrações musicais e será como um esquenta para as festividades de fim ano, que é muito esperada pela população. Serão nove dias de muita música e alegria, esse é o nosso objetivo, de proporcionar à população a oportunidade de conhecer talentos locais e promover a formação cultural de forma acessível a todos.”

Fique atento a toda programação nas nossas redes sociais e também no site https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/agenda.

