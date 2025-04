3ª Mostra de Cenas Curtas começa nesta sexta-feira

Apresentações gratuitas no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga realiza nesta sexta-feira (25) e sábado (26), a partir das 20h, a 3ª edição da Mostra de Cenas Curtas – No Foco. O evento será realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, localizado na Avenida dos Bancários, 3299, Jardim Alvorada, com entrada gratuita.

A Mostra é mais uma iniciativa que reforça o compromisso da Secretaria com a valorização dos artistas locais e o incentivo às artes cênicas na cidade.

“Nossa missão é aproximar a Cultura da população, democratizar o acesso às expressões artísticas e estimular os diversos segmentos culturais presentes em nossa cidade. Agradecemos imensamente a todos os artistas que confiam no nosso trabalho e que, com dedicação, tornam possível a realização de eventos como este. Votuporanga é uma cidade rica culturalmente, e é com entusiasmo que apresentamos a terceira edição da Mostra de Cenas Curtas, uma iniciativa que não só valoriza o talento dos nossos artistas, mas também oferece espaço para o surgimento de novos nomes. Convidamos todos a prestigiar”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Programação

Sexta-feira (25/4)

A Grande Ressaca – Coletivo Terceiro Ato

Um fotógrafo viaja até uma praia onde acontece a maior ressaca do mundo. Ao montar seus equipamentos, encontra uma garota. O diálogo entre os dois oferece uma reflexão sobre o tempo e a vida.

Elenco: Luiza Nadotti e Dênis Figueiredo

Direção: Coletivo Terceiro Ato

Gênero: Drama | Duração: 20 min | Classificação: Livre

Não Me Cegue – Cia. Atenas

A busca por enxergar vai além da visão física. A peça aborda, com linguagem poética e simbólica, os limites entre lucidez e alienação.

Elenco: Aline Cuin, Jéssica Giolo e João Teixeira

Direção: Coletiva

Gênero: Drama | Duração: 18 min | Classificação: 12 anos

A Partilha – NIAC

Quatro irmãs se reúnem para dividir os bens deixados pela mãe. Com humor ácido, a peça de Miguel Falabella explora ganância, egoísmo e laços familiares.

Elenco: Camila Beatriz, Amanda Pagioro, Manuela Garrido e Nathalia Venturini

Direção: Maurício Fuscaldo

Gênero: Comédia | Duração: 12 min | Classificação: 12 anos

Salão das Novas Tecnologias – Coletivo Terceiro Ato

Uma noite de lançamentos incríveis e ofertas tecnológicas, com apresentadoras carismáticas e muito humor.

Elenco: Clarice Rocha, Emilly Gurgel e Juliana Rocha

Direção: Dênis Figueiredo

Gênero: Comédia | Duração: 20 min | Classificação: 12 anos

Você Está Me Escutando? – Cia. Praticamente Inofensiva

Dois combatentes em uma cidade devastada confrontam não só seus passados, mas também suas dores e esperanças.

Elenco: Matheus Rubio e José Neto

Direção: Dênis Figueiredo

Gênero: Comédia | Duração: 15 min | Classificação: 12 anos

Sábado (26/4)

Borboletas Carnívoras – Cia. Atenas

Inspirada no Teatro do Absurdo, a peça propõe uma imersão em um universo poético, caótico e provocador.

Elenco e Direção: João Teixeira

Gênero: Absurdo/Drama | Duração: 18 min | Classificação: 12 anos

O Visitante Sinistro – Cia. Praticamente Inofensiva

Baseado na tragédia “Alceste”, de Eurípedes, Apolo convive com os humanos e aguarda um visitante indesejado.

Elenco: Matheus Pereira Rubio e Dênis Figueiredo

Direção: Cia. Praticamente Inofensiva

Gênero: Drama | Duração: 18 min | Classificação: Livre

Trilogia Maria Clara Machado – SESI Rio Preto (I, II e III)

Trechos de “A Menina e o Vento”, “O Cavalinho Azul” e “Tribobó City” exploram o universo criativo de uma das maiores dramaturgas infantis do Brasil.

Elenco: Alunos-criadores do Núcleo SESI Rio Preto

Direção: Carla Marco

Gênero: Teatro infantojuvenil | Duração: 15 min cada | Classificação: Livre

Realização: Núcleo de Artes Cênicas SESI São José do Rio Preto – Produção original SESI-SP

Circo dos Sonhos – Mariana Maricato

Elis, jovem de uma família circense, parte em busca de um novo lar artístico. No Circo dos Sonhos, descobre segredos do passado e também o amor.

Elenco: Iara Ferracini, Jonathan Marques, Kauane Beletate, Lavínia Marques, Danyela Reis, Juliana Ferracini, Maria Laura Mota, Gabriela Rocha e Thainara Izique

Direção: Mariana Maricato

Gênero: Drama | Duração: 20 min | Classificação: Livre

Para mais informações o telefone de contato da Secretaria de Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.