MEDICINA DA UNIFEV – Vestibular de tem data remarcada para julho

Prova foi alterada para o dia 5 de julho (domingo), em Votuporanga e São Paulo; inscrições seguem abertas pelo site: www.unifev.edu.br/med2020

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Vestibular de Medicina da UNIFEV, para o ingresso na 9ª turma da graduação no 2º semestre de 2020, teve sua data alterada. O Processo Seletivo será realizado no dia 5 de julho (domingo), das 14h às 19 horas (horário de Brasília), simultaneamente nas cidades de Votuporanga e São Paulo.

As inscrições seguem abertas pelo site: www.unifev.edu.br/med2020, até o dia 8 de junho. No ato da inscrição, o candidato deve se atentar na escolha do local de prova.

O Processo Seletivo, aplicado pela Fundação Vunesp, contemplará oito questões dissertativas, 40 objetivas de múltipla escolha e uma redação. A classificação será por ordem decrescente, conforme o total de pontos obtidos na prova, respeitando o limite de vagas (60).

O edital completo pode ser acessado pelo link: www.unifev.edu.br/editais, na aba Outros Editais ou diretamente na página já citada.

Outras informações também estão disponíveis pelo telefone e WhatsApp (17) 3405-9990. Para conhecer mais sobre o curso, acesse o site: www.unifev.edu.br/medicina.