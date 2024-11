Vereadores se reúnem com deputado em busca de recursos  

Professor Djalma (PP), Nilton Santiago (MDB) e Jezebel Silva (PP) se reuniram com o parlamentar André Bueno (PL), em São Paulo, para apresentar demandas importantes para Votuporanga.

Uma comitiva de vereadores de Votuporanga/SP esteve reunida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em audiência com o deputado estadual André Bueno (PL), em busca de recursos e investimentos para o município.

Os vereadores Professor Djalma (PP), Nilton Santiago (MDB) e Jezebel Silva (PP) se reuniram com o parlamentar na capital paulista para discutirem duas importantes reivindicações para o município.

O principal pedido foi a destinação de emendas parlamentares no valor de R$200 mil para a área da saúde e R$200 mil para infraestrutura. A visita teve como objetivo garantir o apoio do deputado para a execução de projetos que buscam melhorar a qualidade de vida da população.

Na área da saúde, os vereadores solicitaram uma emenda que visasse desafogar a fila de exames médicos que atualmente se encontra em grande esperança na cidade.

Os vereadores destacam a importância de garantir o acesso rápido a exames que são fundamentais para o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças, como exames laboratoriais e de imagem.

Além disso, o grupo de vereadores solicitou também a dedetização da cidade, especialmente no combate às infestações de escorpiões, pernilongos e o mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Esses problemas geram preocupação entre a população, e a ação preventiva é considerada essencial para evitar surtos e garantir a saúde da comunidade.

Já na área de infraestrutura, a solicitação foi para a destinação de mais R$200 mil com o objetivo de recapeamento de ruas e avenidas que ainda não foram contempladas pelas ações anteriores, além da iluminação de pontos escuros da cidade.

A falta de iluminação em determinadas áreas gerou insegurança para os moradores, especialmente à noite.

O recapeamento das ruas também é uma demanda importante para melhorar a mobilidade urbana e o conforto da população.

Os vereadores destacaram o apoio contínuo do deputado André Bueno à cidade e o comprometimento dele com o desenvolvimento do município. O parlamentar, por sua vez, apresentou disposição para analisar as propostas e se comprometeu a trabalhar para viabilizar a liberação das emendas.

Os vereadores agradeceram o empenho do deputado e a esperança de que, em breve, os recursos solicitados possam ser liberados para a execução de ações que irão beneficiar a população de Votuporanga.

