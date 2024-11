Polícia Civil prende grupo suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro no interior de SP

Mandados de busca e apreensão e prisão temporária foram cumpridos por policiais civis de Valentim Gentil e Votuporanga; alvos eram de São Paulo, Guarulhos, Indaiatuba, São Bernardo do Campo e Ibiúna.

Uma operação da Polícia Civil prendeu sete pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha especializa em estelionato e lavagem de dinheiro. Sete mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão foram cumpridos, na última quinta-feira (7.nov) por policiais civis de Valentim Gentil e Votuporanga em cidades do interior de SP e na capital paulista.

O grupo criminoso é investigado por aplicar golpes na venda de veículos e maquinários de alto valor. As investigações apontam que eles atuavam em todo o país e causaram prejuízos milionários.

De acordo com a Polícia Civil, ao menos nove pessoas participam do esquema. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Guarulhos, Indaiatuba, São Bernardo do Campo e Ibiúna.

Durante a Operação Cyber Connect, foram apreendidos cartões bancários, celulares, joias, roupas de grife e eletrônicos. As contas bancárias dos alvos foram bloqueadas.

Dois suspeitos continuam foragidos, sendo que um deles está fora do país, informou a polícia. As investigações continuam.

*Com informações do g1

