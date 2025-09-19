Sebrae-SP realiza palestra sobre empreendedorismo rural para produtores em Jales

Ação vai apresentar o Empretec Rural, imersão com metodologia da ONU que trabalha o comportamento empreendedor no agronegócio.

O Sebrae-SP promove, no dia 25 de setembro, uma palestra sobre empreendedorismo rural em Jales, com foco na metodologia internacional Empretec Rural, voltada para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras no agronegócio. O encontro será realizado às 19h, no Sindicato Rural de Jales, localizado na Avenida João Amadeu, 285.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado no Brasil com exclusividade pelo Sebrae, o Empretec é uma imersão de seis dias que busca despertar e fortalecer comportamentos empreendedores. No meio rural, o programa tem como objetivo auxiliar produtores a identificar oportunidades, superar desafios e ampliar a competitividade em suas atividades.

Durante a palestra, os participantes poderão conhecer a metodologia, compreender de que forma ela pode ser aplicada no campo e tirar dúvidas sobre a edição do Empretec Rural que será realizada em Jales.

“É uma oportunidade para o produtor enxergar o seu negócio de forma mais estratégica, compreender os riscos e tomar decisões mais assertivas”, afirmou Márcio Neves, analista de negócios do Sebrae-SP.

As inscrições para a palestra são gratuitas e podem ser feitas pela internet, por meio do link: https://forms.office.com/r/ LT1rTFGRy7.