Professor é condenado a 8 anos de prisão por atropelar manifestantes em Mirassol  

14 adultos e duas crianças ficaram feridos na Rodovia Washington Luís (SP-310). Julgamento aconteceu na tarde desta quinta-feira (18); réu poderá recorrer em liberdade.

O motorista de 31 anos que atropelou um grupo de pessoas em bloqueio bolsonarista na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol/SP, no dia 2 de novembro de 2022, foi condenado nesta quinta-feira (18.set) a oito anos de dois meses de prisão em regime fechado. Cabe recurso.

Durante o júri popular, no Fórum de Mirassol, a Justiça entendeu que houve tentativa de homicídio simples e, por isso, retirou as qualificadoras. Conforme a decisão, houve delito continuado e o condenado poderá recorrer em liberdade.

O réu, que é professor, respondia por 16 tentativas de homicídio cometidas por meio que gerou perigo comum e por recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Na denúncia, o Ministério Público havia entendido que o condutor assumiu o risco de matar 14 pessoas e dois policiais militares que estavam no local. Duas crianças, à época com 10 e 11 anos, estavam entre as vítimas.

Na ocasião, segundo o MP, os crimes foram cometidos por meio que dificultou a defesa das vítimas, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do motorista. A denúncia foi aceita no dia 21 de novembro de 2022.

O fato aconteceu em 2 de novembro de 2022 durante uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições daquele ano. Várias pessoas gravavam vídeos do ato quando o réu acelerou um carro de cor prata e atingiu os manifestantes que estavam no meio da pista. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as vítimas caídas no asfalto.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de São José do Rio Preto/SP, à época, uma negociação para liberar a rodovia era realizada quando o atropelamento aconteceu.

Na ocasião, várias ambulâncias foram acionadas e levaram os feridos para hospitais e unidades de saúde da região.

Reação

Logo após o atropelamento, os bolsonaristas tentaram agredir o motorista que atropelou o grupo, mas foram impedidos por equipes da corporação. Muitas pessoas cercaram e danificaram o veículo.

O motorista do carro que atropelou o grupo foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, levado à delegacia de Mirassol e encaminhado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto. Uma passageira que estava acompanhada do acusado também foi levada à delegacia, ouvida e liberada. Ele teve a prisão convertida em preventiva no dia 3 de novembro. A Justiça revogou, em fevereiro de 2023, a prisão do réu que aguardava julgamento em liberdade.

*Com informações do g1