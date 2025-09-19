Neymar fica fora de treino e vira dúvida para clássico contra o São Paulo 

Meia-atacante tem um problema físico e passará por avaliação ainda nesta sexta-feira.

O meia-atacante Neymar é dúvida no Santos para o clássico contra o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.

O craque não participou do treino na manhã desta sexta-feira, na Vila Belmiro, por causa de um problema físico ainda não divulgado. O jogador passará por uma avaliação ainda nesta sexta-feira para que o clube entenda se ele tem ou não condições de ir a campo no domingo.

O São Paulo é uma das principais vítimas de Neymar, sendo o segundo clube que o camisa 10 mais fez gols no futebol brasileiro. Foram nove. A maior vítima é o Guarani, com 10 gols sofridos.

Neymar ainda não enfrentou o rival neste retorno ao Peixe. O primeiro clássico entre os times ocorreu um dia após o craque retornar ao Santos, e o clube não teve tempo para inscrever o jogador no Campeonato Paulista.

Já no primeiro turno do Brasileirão, ele sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo anterior ao duelo com o São Paulo, contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Neymar (Victor Hugo); Guilherme e Lautaro Díaz.

*Com informações do ge