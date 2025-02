Sebrae-SP realiza Encontro Regional de Cooperativas em Votuporanga

Evento reuniu quatro instituições financeiras para falar sobre o novo modelo de atuação do Fampe.

O Sebrae-SP realizou nesta terça-feira (11.fev) um Encontro Regional de Cooperativas em Votuporanga. O evento reuniu quatro instituições financeiras que trabalham em formato cooperativo no Escritório Regional do Sebrae-SP para falar sobre o novo modelo de atuação do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (FAMPE).

O evento reuniu as entidades Sicoob Credlíder, Sicoob UniCentro, Sicredi Votuporanga e Credicitrus, todas que atuam nos municípios da região Noroeste Paulista, para atualizar o modo em que os bancos oferecem as formas de empréstimo ou financiamento.

Conforme explica Kleber Guerche, consultor de negócios do Sebrae-SP, a instituição atua como prestador da garantia ao banco financiador, isto é, funciona como avalista do pequeno negócio na parte do valor da operação de crédito garantida pelo Fampe.

“É um fundo garantidor, que vai trazer benefícios não só para a cooperativa, mas também para os seus clientes. Vai estreitar esse atendimento entre o Sebrae-SP, as cooperativas e nosso cliente final que são as pequenas empresas e fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. A ideia desse evento é desburocratizar os processos do dinheiro que está no Fundo e disponível até ele chegar na ponta de verdade”, disse Kleber Guerche.

Foi o que também ressaltou Cristian Rodrigues, analista do Sebrae-SP, da Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros, que esteve em Votuporanga. Ele destaca que o Sebrae contribui para diminuir as dificuldades que os pequenos negócios enfrentam para atender aos pré-requisitos adotados por instituições financeiras no momento da concessão de um financiamento.

“Ele é nosso fundo garantidor, onde auxilia os empreendedores que não conseguem uma garantia de crédito”, relatou Cristian.

Como solicitar o Fampe?

Inicialmente, o interessado precisa saber se a instituição financeira tem convênio para operacionalizar o Fampe e, em segundo lugar, consultar o agente financeiro credenciado pelo Sebrae sobre as condições e linhas de crédito existentes, bem como sobre o procedimento para solicitação e análise.

O Fampe pode ser utilizado nas seguintes modalidades de financiamento: investimento fixo com capital de giro associado, capital de giro puro, desenvolvimento tecnológico e inovação, exportação – fase pré-embarque.