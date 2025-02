Homem agride a esposa e é preso em Votuporanga 

O indivíduo de 44 anos tentou fugir da Polícia Militar pulando muros e telhados de casas vizinhas, mas acabou capturado.

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir a esposa na tarde do último domingo (9.fev), no bairro Vila Nova, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica em uma casa pela Rua João Fernandes Filho, pelo local, os PMs se depararam com a vítima ensanguentada e com um corte profundo no supercílio.

Em seguida, os policiais militares notaram que a residência estava toda revirada, com manchas de sangue e vários objetos quebrados, incluindo uma televisão. Contudo, o suspeito ainda estava dentro do imóvel, no entanto, ao perceber a chegada da viatura, o indivíduo tentou fugir pulando muros e telhados de casas vizinhas, sendo preso após três quarteirões.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.