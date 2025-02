Sebrae-SP oferece curso gratuito para empreendedores simplificarem a gestão das empresas 

Capacitação ocorrerá de forma online e abordará gestão, marketing e finanças para impulsionar negócios locais.

O Sebrae-SP abriu inscrições para o curso gratuito Simplifique sua Empresa no Dia a Dia, que será realizado de forma on-line entre os dias 10 e 14 de fevereiro, das 19h às 21h. A iniciativa irá capacitar empreendedores da região de Votuporanga com ferramentas práticas para melhorar a gestão dos negócios e fomentar a economia local e regional.

Voltado para empresários e para quem quer empreender, o programa abordará temas fundamentais para o sucesso de uma empresa, como empreendedorismo, marketing e vendas, controles financeiros e elaboração de planos de negócio.

“A proposta é oferecer conhecimento acessível e estratégico para quem deseja otimizar operações e aumentar a competitividade no mercado”, disse a analista de negócios do Sebrae-SP Camila Brunassi de Araújo Marques.

De acordo com Camila, o curso é uma oportunidade para empreendedores que enfrentam dificuldades em organizar suas finanças, estruturar estratégias de vendas e compreender melhor as demandas de mercado. Além disso, com o certificado do curso o empreendedor poderá pleitear uma concessão de crédito com o Banco do Povo.

Os empresários interessados podem se inscrever pelo site https://inscricao.sebraesp. com.br/kit/turma/44903