Ladrões furtam Ecotudo Sul e local é fechado 

A Saev Ambiental interrompeu o serviço até que o local seja reorganizado. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Após uma ação criminosa perpetrada no Ecotudo Sul, no último domingo (2.fev), inviabilizou o funcionamento da unidade localizada na Av. Conde Francisco Matarazzo esquina com a Av. Francisco Bueno Baeza, Jardim das Palmeiras I, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com a Saev Ambiental, responsável pela gestão do local, o furto inviabilizando o funcionamento e recebimento de materiais descartáveis e inservíveis. A unidade ficará fechada até à reorganização e que neste período direcionará os moradores para os outros três Ecotudos existentes no município.

A Autarquia não divulgou o alvo dos criminosos no local e nem mesmo se algo foi levado. Contudo, informou que registrou um Boletim de Ocorrência e a Polícia Científica já realizou a perícia, e que agora, segue no aguardo das investigações.

Confira horários do Ecotudo Norte e Oeste, que funcionam todos os dias da semana, inclusive nos feriados, das 7h às 19h:

Ecotudo Norte: Avenida Sete, nº 2.440 (Distrito Industrial I)

Ecotudo Oeste: alto da Vicinal Nelson Bolotário

Já o Ecotudo Leste, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e fica na Avenida Nasser Marão, nº 4.815 (São Cosme).