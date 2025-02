Presidente do Santos diz que Zé Rafael vai passar por cirurgia na coluna 

Marcelo Teixeira explicou o motivo pelo qual o meio-campista ainda não foi anunciado, mas entende que problema não deve inviabilizar a negociação já fechada com o Palmeiras.

Marcelo Teixeira avisou que Zé Rafael vai passar por uma cirurgia na coluna. O presidente do Santos explicou o motivo para a contratação do meio-campista não ter sido confirmada, mas entende que isto não deve inviabilizar a negociação já acertada com o Palmeiras.

“Zé Rafael já é notório, ano passado já teve uma certa dificuldade nas apresentações junto ao Palmeiras. Nós conversamos com o Palmeiras, chegamos à conclusão da negociação com o Palmeiras, e de forma muito clara condicionamos que o negócio estava fechado, como está nas condições já apalavradas e concretizadas”, declarou Teixeira, em entrevista à TV Bandeirantes.

“O departamento médico do Palmeiras com o do Santos entenderam que deveria ser feita uma cirurgia rápida na coluna, onde o atleta possa realizar o procedimento e estar bem e livre para atuar de forma normal. Isto incomoda bastante no momento de hoje. Santos e Palmeiras chegaram a este denominador. O prazo, segundo os médicos, é de cerca de dois a dois meses e meio para se chegar a uma conclusão. Portanto, três meses”, acrescentou.

Santos e Palmeiras chegaram a um acordo pela contratação de Zé Rafael no começo da última semana. O Peixe pagará 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) pelo jogador, que assinará até o fim de 2027.

O meio-campista já está trabalhando no CT Rei Pelé, e inclusive encontrou Neymar. Ele lida com problemas na coluna desde o ano passado, e no começo da pré-temporada no Palmeiras nem chegou a ir a campo para fazer um cronograma individualizado.

O fato de o Santos não poder usar Zé Rafael no Paulista, pois ele já tinha sido inscrito pelo rival, dá tranquilidade ao clube para usar o período da competição para resolver a condição clínica de Zé Rafael. A expectativa é de que a negociação será confirmada após a recuperação.

“O jogador foi inscrito pelo Palmeiras no Paulista, então já não poderíamos usar o jogador, só a partir da Copa do Brasil. Então o procedimento será feito, é necessário, e vamos aguardar para o jogador ter o diagnóstico. Caso tudo dê certo como a previsão, o jogador fará parte do Santos Futebol Clube. Caso não tenha sucesso ou seja averiguado algo mais grave – o que os médicos dizem que não é o caso, é um procedimento normal, a tendência é de que a contratação seja confirmada”, completou.

