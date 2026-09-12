Sebrae-SP e Rotary Club de Votuporanga Novas Gerações lançam projeto de empreendedorismo

Gera Futuro vai capacitar profissionais em situação de vulnerabilidade em parceria com instituições assistenciais

O Sebrae-SP e o Rotary Club de Votuporanga Novas Gerações vão lançar o projeto “Gera Futuro” nesta terça-feira, 15, às 19h, no Escritório Regional do Sebrae-SP, em Votuporanga. A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionalmente as pessoas com mais de 18 anos em situação de vulnerabilidade.

“A ação visa apresentar detalhadamente a proposta à comunidade e engajar parceiros dispostos a somar forças para impulsionar o empreendedorismo local”, declara a analista de negócios do Sebrae-SP Carla Carina Bussoloti.

Entidades, empresas parceiras e possíveis participantes do curso podem fazer a inscrição para o evento por meio do link: https://forms.cloud.microsoft/ r/HH1fTRBZnd. Cada inscrito vai receber atualizações sobre esta ação e demais eventos do Sebrae-SP.

Sobre o projeto

A seleção do público será feita em parceria com as entidades assistenciais de Votuporanga, como Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), assistentes de bairros e lideranças comunitárias. Assim, os alunos aplicarão todo conhecimento para convidados e parceiros no fim de cada ciclo.

Outro ponto é a iniciativa “capital semente”, que faz parte do projeto Gera Futuro e vai destinar insumos, ferramentas, maquinários básicos e qualquer tipo de equipamento para um projeto destaque.

Os alunos formados farão parte do cadastro permanente de expositores do Rotary, participarão de festas e eventos beneficentes com o intuito de viabilizar autonomia financeira por meio desta capacitação e suporte do Sebrae-SP.

“Para o município de Votuporanga, o projeto é de extrema relevância, pois democratiza o acesso à qualificação profissional gratuita com certificação do Sebrae e Senai em setores de rápida inserção no mercado”, finaliza Carla.

Cursos presentes no projeto Gera Futuro

Instalação de drywall

Carga horária: 40h

Data de realização: 05/10 a 19/10

Dias da semana: segunda à sexta-feira

Horários: 18h30 às 22h30

Local de realização: Escola Senai

Ajuste e reforma de roupas

Carga horária: 28h

Data de realização: 20/10 a 28/10

Dias da semana: segunda à quinta-feira

Horários: 13h30 às 17h30

Local de realização: Escola Senai

Fabricação de salgados assados

Carga horária: 24h

Data de realização: 19/10 a 27/10

Dias da semana: segunda à quinta-feira

Horários: 18h30 às 22h30

Local de realização: Escola Senai

Fabricação de pães e salgados fitness

Carga horária: 20h

Data de realização: 03/11 a 10/11

Dias da semana: segunda à quinta-feira

Horários: 18h30 às 22h30

Local de realização: Escola Senai

Serviço

Projeto Gera Futuro

Data: 15/09

Horário: 19h

Local: Escritório Regional do Sebrae de Votuporanga

Endereço: Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, n°5137, bairro: San Remo, Votuporanga

Link de inscrição: https://forms.cloud.microsoft/ r/HH1fTRBZnd