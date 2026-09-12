Sebrae-SP e Rotary Club de Votuporanga Novas Gerações lançam projeto de empreendedorismo

Gera Futuro vai capacitar profissionais em situação de vulnerabilidade em parceria com instituições assistenciais
O Sebrae-SP e o Rotary Club de Votuporanga Novas Gerações vão lançar o projeto “Gera Futuro” nesta terça-feira, 15, às 19h, no Escritório Regional do Sebrae-SP, em Votuporanga. A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionalmente as pessoas com mais de 18 anos em situação de vulnerabilidade.
“A ação visa apresentar detalhadamente a proposta à comunidade e engajar parceiros dispostos a somar forças para impulsionar o empreendedorismo local”, declara a analista de negócios do Sebrae-SP Carla Carina Bussoloti.
Entidades, empresas parceiras e possíveis participantes do curso podem fazer a inscrição para o evento por meio do link: https://forms.cloud.microsoft/
Sobre o projeto
A seleção do público será feita em parceria com as entidades assistenciais de Votuporanga, como Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), assistentes de bairros e lideranças comunitárias. Assim, os alunos aplicarão todo conhecimento para convidados e parceiros no fim de cada ciclo.
Outro ponto é a iniciativa “capital semente”, que faz parte do projeto Gera Futuro e vai destinar insumos, ferramentas, maquinários básicos e qualquer tipo de equipamento para um projeto destaque.
Os alunos formados farão parte do cadastro permanente de expositores do Rotary, participarão de festas e eventos beneficentes com o intuito de viabilizar autonomia financeira por meio desta capacitação e suporte do Sebrae-SP.
“Para o município de Votuporanga, o projeto é de extrema relevância, pois democratiza o acesso à qualificação profissional gratuita com certificação do Sebrae e Senai em setores de rápida inserção no mercado”, finaliza Carla.
Cursos presentes no projeto Gera Futuro
Instalação de drywall
Carga horária: 40h
Data de realização: 05/10 a 19/10
Dias da semana: segunda à sexta-feira
Horários: 18h30 às 22h30
Local de realização: Escola Senai
Ajuste e reforma de roupas
Carga horária: 28h
Data de realização: 20/10 a 28/10
Dias da semana: segunda à quinta-feira
Horários: 13h30 às 17h30
Local de realização: Escola Senai
Fabricação de salgados assados
Carga horária: 24h
Data de realização: 19/10 a 27/10
Dias da semana: segunda à quinta-feira
Horários: 18h30 às 22h30
Local de realização: Escola Senai
Fabricação de pães e salgados fitness
Carga horária: 20h
Data de realização: 03/11 a 10/11
Dias da semana: segunda à quinta-feira
Horários: 18h30 às 22h30
Local de realização: Escola Senai
Serviço
Projeto Gera Futuro
Data: 15/09
Horário: 19h
Local: Escritório Regional do Sebrae de Votuporanga
Endereço: Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, n°5137, bairro: San Remo, Votuporanga
Link de inscrição: https://forms.cloud.microsoft/