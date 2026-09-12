Trabalhadores dos Correios entram em greve nacional por tempo indeterminado

Paralisação começou às 22h desta quinta-feira (10) em todo o país, sem previsão para fim da greve.

Trabalhadores dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado. A paralisação foi aprovada em assembleias dos sindicatos estaduais na noite desta quinta-feira (10.set) após as negociações salariais com a estatal terminarem sem acordo.

Segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect), a greve começou às 22h após 35 sindicatos aprovarem a greve. No Acre, a votação acontece ainda nesta sexta-feira.

De acordo com a Findect, depois de “sucessivas rodadas de negociação”, incluindo tentativas de mediação pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), os Correios mantiveram a posição na negociação salarial, mas os trabalhadores decidiram rejeitar as propostas.

Em nota, os Correios afirmaram que acionaram o chamado Plano de Continuidade de Negócios para manter os serviços em todo o país e “reduzir eventuais impactos da paralisação”. “A rede de atendimento permanece aberta ao público. Entre as medidas adotadas está a mobilização de empregados administrativos para apoio às atividades operacionais, o remanejamento de veículos e a realização de mutirões para preservar o fluxo logístico”, detalhou a estatal.